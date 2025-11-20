Сотни россиян застряли на лайнере из-за отказа Турции в швартовке

Свыше 600 россиян застряли на круизном лайнере у берегов Турции

Свыше 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, судно с сотнями россиян не пускают в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания.

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако из-за отказа в швартовке судно все еще вынужденно стоит на якоре. Astoria Grande — первый в России международный круизный лайнер, который ходит в Турцию, Израиль, Италию, а также на Мальту. Он вмещает 1328 пассажиров.

Ранее пассажирское судно Seabridge, которое трое суток простояло у сочинского порта, не получило необходимого разрешения для захода в порт города-курорта. В итоге судно вернулось в Трабзон и высадило пассажиров там.