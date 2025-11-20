Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:33, 20 ноября 2025Путешествия

Сотни россиян застряли на лайнере из-за отказа Турции в швартовке

Свыше 600 россиян застряли на круизном лайнере у берегов Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Efired / Shutterstock / Fotodom

Свыше 600 россиян застряли на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, судно с сотнями россиян не пускают в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако из-за отказа в швартовке судно все еще вынужденно стоит на якоре. Astoria Grande — первый в России международный круизный лайнер, который ходит в Турцию, Израиль, Италию, а также на Мальту. Он вмещает 1328 пассажиров.

Ранее пассажирское судно Seabridge, которое трое суток простояло у сочинского порта, не получило необходимого разрешения для захода в порт города-курорта. В итоге судно вернулось в Трабзон и высадило пассажиров там.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Деньги за землю». США придумали, как передать России территории Донбасса, не нарушая Конституцию Украины

    «Он стал помехой». Главный союзник Украины в Белом доме может скоро уйти в отставку. Почему Трамп разочаровался в нем?

    Установлен возраст самой большой в Европе дюны

    Взорвавшего машину полковника в Москве отправили в колонию на четверть века

    Раскрыты неочевидные причины проблем с суставами

    Пешеход отлетел от удара автомобиля в российском городе и попал на видео

    В международном аэропорту России на сутки задержали рейс в Дубай

    Доктор Мясников назвал способы бросить курить раз и навсегда

    На Украине назвали лидера недовольных в партии Зеленского

    Тренер «Спартака» фразой «жизнь не изменилась» оценил увольнение Станковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости