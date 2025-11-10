Пассажиры застрявшего у порта Сочи парома высадились в Трабзоне

Пассажиры парома Seabridge вернулись в Трабзон и высадились

Пассажиры парома Seabridge, который на трое суток застрял у порта Сочи и так и не получил разрешение на швартовку, вернулись в Трабзон и высадились там. Об этом сообщает Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!» со ссылкой на одну из путешественниц.

В настоящее время они проходят пограничный контроль в Турции. Перевозчик пообещал оплатить пассажирам билеты до места назначения.

Ранее власти Краснодарского края назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности.

Паром Seabridge — первый рейс, который за 14 лет отправился из Трабзона в порт Краснодарского края. Он не мог попасть в Сочи — сначала дрейфовал в местных водах, затем получил разрешение зайти в порт. Пассажиры Seabridge выехали в Россию еще в среду, 5 ноября, и прибыли в Сочи через 12 часов. Спустя время на турецком пароме начала заканчиваться еда.