В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

Власти Краснодарского края назвали запуск парома в Трабзон преждевременным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Власти Краснодарского края назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

«Организация международного грузопассажирского паромного сообщения в нынешних условиях преждевременна», — отметили там.

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge более суток не могло попасть в Сочи и дрейфовало в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. Многие из них опоздали на авиарейсы в другие города из-за ожидания. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку. Позже судну все же позволили зайти в порт.

