Застрявший у Сочи паром из Турции с россиянами получил разрешение зайти в порт

Застрявший у берегов Сочи паром Seabridge получил разрешение зайти в порт
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Застрявший у берегов Сочи паром Seabridge из Трабзона с россиянами на борту наконец-то получил разрешение зайти в порт. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Уточняется, что судно готовится встать на внутренний рейд для досмотра.

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Судно Seabridge более суток не могло попасть в Сочи и дрейфовало в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. Многие из них опоздали на авиарейсы в другие города из-за ожидания. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.

