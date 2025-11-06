Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Сочи

Паром из Турции с 20 пассажирами девять часов не может попасть в порт Сочи

Первый за 14 лет паром из Турции с десятками пассажиров застрял у порта в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Судно Seabridge более девяти часов не может попасть в Сочи и дрейфует в местных водах, ожидая разрешения на швартовку. На борту находятся 20 человек, в том числе россияне. Пассажиры ждут прибытия в своих каютах. Уточняется, что они заранее приобрели билеты.

Ранее стало известно, что паром, выполняющий маршрут Трабзон — Сочи, вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. Время в пути до российского города составило 12 часов.