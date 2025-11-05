Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:44, 5 ноября 2025Путешествия

Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

Первый за 14 лет паром отправился по маршруту Трабзон — Сочи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Первый за 14 лет паром по маршруту Трабзон — Сочи вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. О возобновлении паромного сообщения между Россией и Турцией пишет РИА Новости.

Судно отправилось в путь в 21:10 по московскому времени, время в пути до российского города составит 12 часов. Уточняется, что на борту находятся 20 пассажиров.

Сочи хотел наладить паромное сообщение с Турцией с 2015 года. Помимо направления Сочи — Трабзон, одним из перспективных называли маршрут Сочи — Самсун. В 2019 году планировалось открыть маршрут Сочи — Батуми — Трабзон на пароме вместимостью до 500 человек и 150 автомобилей. Однако его запуск был в итоге отложен.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости