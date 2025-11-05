Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

Первый за 14 лет паром по маршруту Трабзон — Сочи вечером 5 ноября вышел из турецкого порта. О возобновлении паромного сообщения между Россией и Турцией пишет РИА Новости.

Судно отправилось в путь в 21:10 по московскому времени, время в пути до российского города составит 12 часов. Уточняется, что на борту находятся 20 пассажиров.

Сочи хотел наладить паромное сообщение с Турцией с 2015 года. Помимо направления Сочи — Трабзон, одним из перспективных называли маршрут Сочи — Самсун. В 2019 году планировалось открыть маршрут Сочи — Батуми — Трабзон на пароме вместимостью до 500 человек и 150 автомобилей. Однако его запуск был в итоге отложен.