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13:45, 16 декабря 2022Путешествия

Названы сроки запуска паромного сообщения между Сочи и Турцией

Морпорт заявил, что паромное сообщение между Сочи и Турцией запустят в 2023 году

Фото: Murad Sezer / Reuters

Паромное сообщение между Сочи и Турцией будет запущено в 2023 году. Такие сроки назвал руководитель «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров, передает ТАСС в пятницу, 16 декабря.

«О паромах. Я думаю, это будут автомобили, микроавтобусы, туристические автобусы. Это направление востребовано, оно пошло сейчас в работу. В 2023 году мы, я думаю, это сделаем», –– отметил Владимиров.

Ранее стороны высказывались о заинтересованности в налаживании пассажирского сообщения между морскими портами Сочи и Стамбула. Турция и Россия обсуждали сотрудничество в области авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Кроме того, затрагивались вопросы грузового паромного сообщения.

Сочи хотел наладить паромное сообщение с Турцией с 2015 года. Помимо направления «Сочи-Трабзон», одним из перспективных называли маршрут «Сочи-Самсун». Еще в 2019 году планировалось открыть маршрут «Сочи-Батуми-Трабзон» на пароме вместимостью до 500 человек и 150 автомобилей. Однако его запуск был в итоге отложен.

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Зарина Дзагоева
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