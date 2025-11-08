Путешествия
13:37, 8 ноября 2025Путешествия

На стоящем у порта Сочи пароме Seabridge начала заканчиваться еда

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Кулаков / РИА Новости

Турецкий паром Seabridge с пассажирами на борту третьи сутки стоит в акватории горда Сочи, ожидая разрешения на вход в порт. Об этом сообщает RT.

Российская туристка Татьяна, находящаяся на судне, подтвердила, что на пароме Seabridge после трех суток ожидания разрешения на заход в гавань начала заканчиваться еда. По ее словам, организация гуманитарного коридора затруднена, поскольку судно имеет иностранную регистрацию.

Проблемы с высадкой пассажиров возникли у рейса из Трабзона, впервые за 14 лет прибывшего в Россию. При этом точные причины задержки остаются неясными. Среди версий называются проверки ФСБ и отсутствие необходимых разрешений у судоходной компании. На борту находятся 20 человек, включая граждан России и Турции, которые продолжают ожидать решения властей.

Ранее власти Краснодарского края назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным из-за нерешенных вопросов по обеспечению безопасности. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что паром не получил разрешения на швартовку.

