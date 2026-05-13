Нолан подтвердил ключевую роль темнокожей актрисы в «Одиссее»

Режиссер «Одиссеи» Нолан заявил, что Лупита Нионго сыграет в фильме две роли

Режиссер Кристофер Нолан раскрыл, кого сыграет темнокожая актриса Лупита Нионго в его эпическом фильме «Одиссея». Об этом он сообщил в интервью журналу Time.

По словам постановщика, звезда картины «12 лет рабства» сыграет гречанку Елену Троянскую — согласно преданиям, самую красивую женщину в мире, которая была замужем за спартанцем Менелаем. Именно женщину историки считают причиной начала Троянской войны: она сбежала от мужа с Парисом.

Кроме того, Нолан отметил, что Нионго исполнит роль сестры Елены — Клитемнестры, жены Агамемнона, который в итоге возглавит поход греков на Трою.

Ранее Кристофера Нолана заподозрили в удалении темнокожих из «Одиссеи». После появления трейлера картины зрители не увидели на опубликованных кадрах Лупиту Нионго и других актеров, афроамериканского происхождения, которые стали причиной критики ленты еще до ее выхода.