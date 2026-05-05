11:38, 5 мая 2026Культура

Нолана заподозрили в удалении темнокожих из «Одиссеи»

В новом трейлере «Одиссеи» Нолана не нашли кадров с темнокожей Еленой Прекрасной
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Одиссея»

В сети появился новый трейлер картины режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», основанном на легендарных древнегреческих мифах. Ролик появился на канале студии Universal Pictures в YouTube.

В анонсирующем видео критики рассмотрели всех основных персонажей картины, которых играют звезды ГолливудаМэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие известные артисты. Однако в ролике не оказалось кадров с Лупитой Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал.

По слухам, известная артистка сыграла в грядущем эпосе Елену Прекрасную (Троянскую), из-за которой началась война. Однако на новых кадрах ни Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта, не оказалось. В соцсетях уже существует теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма. По имеющимся архивным материалам, Троянская была белой и являлась дочерью Зевса и спартанки.

Ранее американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск обвинил режиссера Кристофера Нолана в непрофессионализме из-за темнокожей актрисы в фильме «Одиссея».

