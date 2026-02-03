Реклама

12:45, 3 февраля 2026

Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

Маск обвинил Нолана в бесчестности из-за Лупиты Нионго в роли Елены Троянской
Андрей Шеньшаков

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск обвинил режиссера Кристофера Нолана в непрофессионализме из-за темнокожей актрисы в фильме «Одиссея». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Афроамериканская актриса Лупита Нионго сыграет в грядущем эпосе Нолана Елену Прекрасную (Троянскую), из-за которой началась война. Из исторических источников известно, что она была светлокожей блондинкой и этнической гречанкой. С критикой выбора исполнительницы этой роли выступили многие критики, среди которых оказался и Маск, который присоединился к недовольствам.

«Крис Нолан утратил свою профессиональную честность», — написал Илон в ответ на один из комментариев.

В декабре студия Universal Pictures выпустила первый трейлер эпического фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Известно, что роль самого Одиссея исполнил Мэтт Дэймон.

