Нолана раскритиковали за темнокожую актрису в «Одиссее»

Маск обвинил Нолана в бесчестности из-за Лупиты Нионго в роли Елены Троянской

Известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск обвинил режиссера Кристофера Нолана в непрофессионализме из-за темнокожей актрисы в фильме «Одиссея». Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Афроамериканская актриса Лупита Нионго сыграет в грядущем эпосе Нолана Елену Прекрасную (Троянскую), из-за которой началась война. Из исторических источников известно, что она была светлокожей блондинкой и этнической гречанкой. С критикой выбора исполнительницы этой роли выступили многие критики, среди которых оказался и Маск, который присоединился к недовольствам.

«Крис Нолан утратил свою профессиональную честность», — написал Илон в ответ на один из комментариев.

В декабре студия Universal Pictures выпустила первый трейлер эпического фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Известно, что роль самого Одиссея исполнил Мэтт Дэймон.