Культура
18:21, 22 декабря 2025Культура

В Сети появился первый трейлер «Одиссеи» Нолана

В первом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана показали виды Древней Греции
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Одиссея» / Universal Pictures / YouTube

Universal Pictures выпустила первый трейлер эпического фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Ролик был опубликован на YouTube-канале студии.

В дебютном тизере предстоящей картины зрителям показали виды Древней Греции и нескольких центральных персонажей в исполнении Тома Холланда и Энн Хэтэуэй. Известно, что роль самого Одиссея исполнил Мэтт Дэймон. Также в проекте снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Джон Бернтал, Шарлиз Терон, Лупита Нионго и другие голливудские звезды.

По данным иностранных СМИ, бюджет «Одиссеи» Нолана составил 250 миллионов долларов — рекордная сумма во всей карьере автора «Оппенгеймера», «Темного рыцаря» и других хитовых блокбастеров. Премьера в мировом прокате намечена на 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что культовый американский режиссер Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века. В свой список постановщик добавил и картину «Дюнкерк» Кристофера Нолана.

