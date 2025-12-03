Квентин Тарантино назвал «Черный ястреб» Ридли Скотта лучшим фильмом века

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино перечислил лучшие фильмы XXI века. Личный рейтинг кинематографиста публикует Variety.

По мнению Тарантино, лучшим фильмом за последние 25 лет является «Черный ястреб» режиссера Ридли Скотта. «Он держит в напряжении целых 2 часа 45 минут, захватывает и не отпускает. Просто невероятное режиссерское мастерство», — пояснил автор «Криминального чтива».

В топ-10 Тарантино также включил картины «История игрушек 3» Ли Анкрича, «Трудности перевода» Софии Копполы, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Нефть» Пола Томаса Андерсона, «Зодиак» Дэвида Финсера, «Неуправляемый» Тони Скотта, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера, «Зомби по имени Шон» Эдгара Райта и «Полночь в Париже» Вуди Аллена.

Ранее Квентин Тарантино раскритиковал франшизу «Голодные игры» за ее вторичность. Он отметил, что фильм, вышедший в 2012 году, в точности повторяет сюжет японской картины «Королевская битва» 2000 года, снятой по одноименному роману Косюна Таками.