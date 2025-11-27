Тарантино жестко раскритиковал популярную кинофраншизу

Режиссер Квентин Тарантино обвинил создателей «Голодных игр» в плагиате

Культовый режиссер Квентин Тарантино раскритиковал франшизу «Голодные игры» за ее вторичность. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Кинематографист отметил, что «Голодные игры», вышедшие в 2012 году, в точности повторяют сюжет японского фильма «Королевская битва» 2000 года, снятого по одноименному роману Косюна Таками. По словам Тарантино, его поражает, что автора серии книг «Голодные игры» Сьюзен Коллинз не засудили за плагиат.

«Она просто скопировала роман японского писателя. Тупые книжные критики не смотрели "Королевскую битву", поэтому тупые книжные критики ничего ей не сказали. Они заявили, что это самая оригинальная вещь, которую они когда-либо читали», — возмутился Тарантино. Он добавил, что после выхода фильма по произведению Коллинз кинокритики сразу поняли, что от японского оригинала его отличает только возрастной рейтинг PG (детям рекомендовано смотреть его в присутствии родителей).

В 2011 году Сьюзен Коллинз уже отвечала на обвинения в плагиате. В интервью The New York Times писательница заявила, что никогда до этого не слышала о японской книге и ее авторе. Редактор Коллинз настоял на том, чтобы она не читала «Королевскую битву» и продолжила работу над своей серией книг.

Ранее Тарантино заявил, что его следующей большой работой станет театральная пьеса. По словам постановщика, текст будущего проекта уже написан, а подробно заниматься спектаклем он планирует в начале 2026 года.