Тарантино поставит театральную пьесу

Квентин Тарантино написал пьесу и собирается поставить спектакль в Лондоне

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино заявил, что его следующей большой работой станет театральная пьеса. Об этом сам постановщик сообщил в подкасте Church of Tarantino.

По словам постановщика культовых картин «Криминальное чтиво» и «Убить Билла», текст будущего проекта уже написан, а подробно заниматься спектаклем он планирует начать в первые месяцы 2026 года. Тарантино также отметил, что хотел бы поставить пьесу в Театре Вест-Энда в Лондоне, что займет у него около двух лет.

Подробности сюжета и другие детали нового произведения пока держатся в секрете.

