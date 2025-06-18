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13:42, 18 июня 2025Культура

Гоша Куценко предложил Квентину Тарантино избавиться от Гитлера

Актер Куценко заявил, что помог Тарантино придумать финал «Бесславных ублюдков»
Ольга Коровина

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко заявил, что помог американскому режиссеру Квентину Тарантино придумать концовку фильма «Бесславные ублюдки». Об этом он рассказал в «Шоу Воли».

Российский актер сообщил, что несколько раз виделся с прославленным кинематографистом. По его словам, Тарантино каждый раз забывал, что они уже знакомы. Тем не менее режиссер обсуждал с Куценко свои идеи, в том числе недописанный сценарий «Бесславных ублюдков». В ходе одной из таких бесед артист предложил избавиться от Адольфа Гитлера в финале картины.

«Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам это предложил. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!"» — рассказал Куценко.

Фильм «Бесславные ублюдки» с Брэдом Питтом и Кристофом Вальцем вышел в 2009 году. Картина получила восемь номинаций на «Оскар», а Вальц стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее Куценко пожаловался на большой живот, мешающий во время съемок интимных сцен.

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