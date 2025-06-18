Гоша Куценко предложил Квентину Тарантино избавиться от Гитлера

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко заявил, что помог американскому режиссеру Квентину Тарантино придумать концовку фильма «Бесславные ублюдки». Об этом он рассказал в «Шоу Воли».
Российский актер сообщил, что несколько раз виделся с прославленным кинематографистом. По его словам, Тарантино каждый раз забывал, что они уже знакомы. Тем не менее режиссер обсуждал с Куценко свои идеи, в том числе недописанный сценарий «Бесславных ублюдков». В ходе одной из таких бесед артист предложил избавиться от Адольфа Гитлера в финале картины.
«Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам это предложил. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!"» — рассказал Куценко.
Фильм «Бесславные ублюдки» с Брэдом Питтом и Кристофом Вальцем вышел в 2009 году. Картина получила восемь номинаций на «Оскар», а Вальц стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана.
Ранее Куценко пожаловался на большой живот, мешающий во время съемок интимных сцен.