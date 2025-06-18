Гоша Куценко предложил Квентину Тарантино избавиться от Гитлера

Актер Куценко заявил, что помог Тарантино придумать финал «Бесславных ублюдков»

Заслуженный артист РФ Гоша Куценко заявил, что помог американскому режиссеру Квентину Тарантино придумать концовку фильма «Бесславные ублюдки». Об этом он рассказал в «Шоу Воли».

Российский актер сообщил, что несколько раз виделся с прославленным кинематографистом. По его словам, Тарантино каждый раз забывал, что они уже знакомы. Тем не менее режиссер обсуждал с Куценко свои идеи, в том числе недописанный сценарий «Бесславных ублюдков». В ходе одной из таких бесед артист предложил избавиться от Адольфа Гитлера в финале картины.

«Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам это предложил. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!"» — рассказал Куценко.

Фильм «Бесславные ублюдки» с Брэдом Питтом и Кристофом Вальцем вышел в 2009 году. Картина получила восемь номинаций на «Оскар», а Вальц стал обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее Куценко пожаловался на большой живот, мешающий во время съемок интимных сцен.