Куценко посетовал на мешающий во время секса большой живот

Актер Куценко рассказал о мешающем во время интимных сцен большом животе

Актер Гоша Куценко, который сыграл в сериале «Чужие деньги», набрал для роли 12 килограммов и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся из-за этого. Его слова приводит The Voice.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой, конечно», — поделился он.

Куценко добавил, что обычно артистам «в укор говорят про живот и второй подбородок», но его роль требовала крупного телосложения. «А здесь по команде живот я, наоборот, надувал, выпячивал второй подбородок», — добавил актер.

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