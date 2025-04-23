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10:32, 23 апреля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о сексе с певцом

19-летняя невеста Лепса Киба ответила шуткой на вопрос о близости с артистом
Ольга Коровина

Фото: @avrorakiba

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба пошутила в ответ на вопрос об интимной жизни с 62-летним музыкантом. Публикацию она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Одна из подписчиц поинтересовалась у 19-летней Авроры, не противна ли ей близость с женихом, назвав его «дедом» и заменив слово «секс» на «кекс». Киба ответила на вопрос с юмором, высказавшись о кулинарных навыках Лепса.

«Насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом. Наверное, его кексы пробовать не стоит, согласна... Но он прекрасно готовит мясо!» — написала Киба. Невеста артиста добавила, что у нее с тестом все в порядке, поэтому в паре нет никаких поводов для беспокойства.

Ранее Киба рассказала о своих планах после родов. По словам девушки, после рождения ребенка она планирует прибегнуть к пластике груди.

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