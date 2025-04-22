Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:15, 22 апреля 2025Культура

19-летняя невеста Лепса рассказала о планах после родов

19-летняя невеста Лепса Киба заявила, что сделает пластику груди после родов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

19-летняя невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба рассказала о своих планах после родов. Ее слова передает Voice.

Избранница музыканта поделилась, что не хотела бы в настоящее время прибегать к пластике груди. Сейчас она ограничится работой над своим телом с помощью регулярного спорта.

«Грудь планирую сделать после родов», — добавила девушка.

Ранее Аврора Киба рассказала о важности общения с детьми о сексе. По ее словам, не стоит стесняться говорить об этом, ведь «что естественно, то не безобразно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер скульптор Церетели

    Российский самолет подал сигнал бедствия за семь минут до начала посадки

    Глава Еврокомиссии рассказала об очередях из желающих работать с ЕС

    Проверка «Почты России» закончилась обращением в Генпрокуратуру

    В США заговорили о новой холодной войне с Китаем

    Овечкин впервые забил в овертайме плей-офф и принес «Вашингтону» победу

    Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России

    Российские войска использовали уникальный дрон при ударе по Одессе

    Россиянка получила 11 лет колонии за распространение опасных наркотиков

    Известная блогерша описала популярную у россиян страну словами «грязная неразбериха»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости