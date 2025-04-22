19-летняя невеста Лепса рассказала о планах после родов

19-летняя невеста Лепса Киба заявила, что сделает пластику груди после родов

19-летняя невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба рассказала о своих планах после родов. Ее слова передает Voice.

Избранница музыканта поделилась, что не хотела бы в настоящее время прибегать к пластике груди. Сейчас она ограничится работой над своим телом с помощью регулярного спорта.

«Грудь планирую сделать после родов», — добавила девушка.

Ранее Аврора Киба рассказала о важности общения с детьми о сексе. По ее словам, не стоит стесняться говорить об этом, ведь «что естественно, то не безобразно».