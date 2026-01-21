Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 21 января 2026Из жизни

Известный актер устроил погром в ресторане и забыл об этом

В Японии известный актер Цурумацу устроил погром в ресторане и забыл об этом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @tsurumatsu_nakamura

В Японии известный актер театра кабуки напился, устроил погром в ресторане, а затем заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает The Japan Times.

30-летнего Накамуру Цурумацу арестовали вечером в воскресенье, 18 января, в Токио. По данным полиции, артист театра и телевидения перебрал со спиртным и устроил дебош в одном из столичных заведений. В частности, он выбил ногой дверь ресторана. В полиции Цурумацу отказался признавать себя виновным и заявил, что забыл, как громил заведение.

Однако покидая полицейское отделение в понедельник, актер принес публичные извинения за свое поведение перед собравшимися журналистами. Он также пообещал возместить нанесенный ущерб. Кроме того, выяснилось, что Цурумацу сорвал назначенный на воскресенье спектакль в театре.

Материалы по теме:
Любимый монстр Карла III. Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
Любимый монстр Карла III.Каким был человек, заменивший королю Великобритании отца и подозреваемый в педофилии?
6 ноября 2022
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность: Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
Групповое изнасилование, шесть браков и плата за сексуальность:Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах
5 февраля 2023

Как пишет Japan Today, настоящее имя актера — Дайки Симидзу, однако он взял псевдоним Накамура Цурумацу, как того требуют традиции театра кабуки. В 2005 году он стал учеником легендарного Накамуры Кандзабуро XVIII, который был продолжателем 400-летней актерской династии. Так как Симидзу не состоял с учителем в кровном родстве, он принял в качестве псевдонима другое имя.

Ранее сообщалось, что в Индии знаменитую актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над молодой служанкой. Звезда, в частности, пыталась снять домработницу голой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Адыгее. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

    Известный актер устроил погром в ресторане и забыл об этом

    Шансы на успех мирных переговоров России и Украины оценили

    Сексолог успокоил мужчин с небольшим размером пениса

    Лоза назвал Долину мемом

    Соседи Долиной оказались не в курсе ее проживания рядом с ними

    Военный эксперт предрек ВСУ потерю боеспособности из-за новых ракет «Искандер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok