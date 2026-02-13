Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
07:19, 13 февраля 2026Бывший СССР

В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

Лебедев: «Герани» атаковали военный аэродром в Одессе, выпускающий дальние дроны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) переоборудовали в базу для запуска дальних дронов. Они сожгли БПЛА, готовившиеся вылететь в сторону России для удара, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«Атака была такой же мощной, как на Днепропетровск и Киев. Не менее десяти ударов по аэродрому в момент запуска дронов», — подтвердил глава подпольного движения.

После того, как на авиабазу совершили налет, ее оцепили. На ее территорию запустили несколько машин скорой медицинской помощи.

Уточняется, что второй удар пришелся по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», который ппроизводит военную электронику. В результате прилегающие кварталы были обесточены.

Удары «Гераней» по энергетической инфраструктуре в Одессе в ночь на 13 февраля попали на видео.

