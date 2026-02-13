Удары «Гераней» по целям в Одессе попали на видео

Удары «Гераней» по энергетической инфраструктуре в Одессе попали на видео

Удары беспилотников «Герань» по целям в Одессе попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Одесса INFO».

В ходе налета дронов поражены объекты энергетической инфраструктуры. «Атака продолжается, новые дроны на подлете», — говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось об ударе по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области.

До этого комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины попал на видео.