01:56, 13 февраля 2026Бывший СССР

Удары «Гераней» по энергетической инфраструктуре в Одессе попали на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Удары беспилотников «Герань» по целям в Одессе попали на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Одесса INFO».

В ходе налета дронов поражены объекты энергетической инфраструктуры. «Атака продолжается, новые дроны на подлете», — говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось об ударе по складу украинской кондитерской корпорации Roshen в Яготине Киевской области.

До этого комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины попал на видео.

