Комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту дислокации ВСУ попал на видео

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» нанесли комбинированный удар «Геранями» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Котовка в Харьковской области. Видео обнаружения ПВД и удара по нему опубликовали в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах видно, как в ходе воздушной разведки российскими бойцами был выявлен пункт дислокации. Микроавтобус привез для заселения в заброшенное здание до отделения пехоты ВСУ. После чего по зданию был нанесен удар.

