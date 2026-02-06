Реклама

Бывший СССР
22:53, 6 февраля 2026Бывший СССР

Комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по пункту дислокации ВСУ попал на видео

Комбинированный удар «Геранями» и «Торнадо» по ПВД ВСУ у Котовки попал на видео
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Северный Ветер / Telegram

Российские военные группировки войск «Север» нанесли комбинированный удар «Геранями» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Котовка в Харьковской области. Видео обнаружения ПВД и удара по нему опубликовали в Telegram-канале «Северный Ветер».

На кадрах видно, как в ходе воздушной разведки российскими бойцами был выявлен пункт дислокации. Микроавтобус привез для заселения в заброшенное здание до отделения пехоты ВСУ. После чего по зданию был нанесен удар.

Ранее мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ российской группировкой войск «Центр» под Красноармейском и в Днепропетровской области сняли на видео.

