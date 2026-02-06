Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:59, 6 февраля 2026Бывший СССР

Мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

Опубликовано видео мощнейшего уничтожения пехоты ВСУ под Красноармейском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожают пехоту, танки и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

До этого экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидирован бронетранспортер Stryker. Технику поразили военнослужащие Южной группировки российских войск. Кроме того, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки было уничтожено два артиллерийских орудия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    На Украине заявили о планах России выбить всю энергетику

    Брат Эпштейна сделал громкое заявление о смерти финансиста

    Мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

    Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

    Ким Кардашьян прикрыла голую грудь полотенцем на фото для журнала

    Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера

    Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok