Мощнейшее уничтожение пехоты ВСУ под Красноармейском сняли на видео

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожают пехоту, танки и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском и в Днепропетровской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

До этого экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

Ранее стало известно, что в зоне СВО ликвидирован бронетранспортер Stryker. Технику поразили военнослужащие Южной группировки российских войск. Кроме того, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки было уничтожено два артиллерийских орудия.