Опубликовано видео уничтожения опорных пунктов ВСУ российскими танками

Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины ВСУ в Запорожской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Рядовой на передовой».

До этого мощный удар по Краматорску сняли на видео. Французский OSINT-аналитик Клеман Молен отметил, что украинская армия строит линию обороны за подконтрольным Киеву Краматорском в Донецкой народной республике и в районе Павлограда в Днепропетровской области. Это происходит на фоне продвижения Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что в зоне СВО уничтожен бронетранспортер Stryker. Технику поразили военнослужащие Южной группировки российских войск. Кроме того, за минувшие сутки в зоне ответственности группировки было уничтожено два артиллерийских орудия.