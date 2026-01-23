ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

OSINT-аналитик Молен: ВСУ строят линию обороны в районе Краматорска и Павлограда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят линию обороны за подконтрольным Киеву Краматорском в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Павлограда в Днепропетровской области на фоне продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет французский OSINT-аналитик Клеман Молен в соцсети X со ссылкой на данные спутниковых снимков.

При температуре в минус 20 градусов по Цельсию украинцы быстро готовят свою третью линию обороны Клеман Молен OSINT-аналитик

По сообщению итальянской газеты Corriere della Sera со ссылкой на источники, в ходе трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США в Абу-Даби 23-24 января Киеву предложат отказаться от Донбасса в обмен на деньги. Как утверждается, переговорщики обсудят четыре отдельных соглашения, два из которых касаются полного ухода украинских военных из Донбасса и послевоенного восстановления Украины.

Как ВСУ готовятся к продвижению ВС России?

Согласно наблюдениям Молена, ВСУ продлевают третью полосу обороны в районе Краматорска, а также готовят четвертую линию обороны к северу и западу от Покровска в ДНР. Также сообщается, что украинские военные усилили оборонительное кольцо вокруг Павлограда тремя линиями противотанковых рвов и рядами колючей проволоки.

Имея меньшее количество людей, украинская армия предпочитает концентрировать их на ключевых оборонительных пунктах (дорогах, тропах, деревнях и так далее) Клеман Молен OSINT-аналитик

Как отмечается, украинские военные инженеры продолжают работы, несмотря на погодные условия и приближение линии фронта. По мнению аналитика, замысел украинского командования заключается в соединении полос укреплений на подконтрольных территориях ДНР и Запорожской области в единую линию обороны, а также в создании перед ней зон поражения в виде прямоугольных участков, окруженных колючей проволокой.

Еще летом 2025 года западные СМИ и OSNIT-аналитики заявили о начале строительства ВСУ линии обороны, известной как «новая линия Донбасса», которая в перспективе должна вырасти в сплошную оборонительную полосу от Сум до Запорожья на расстоянии 20 километров от линии боевого соприкосновения. Украинские военные сейчас также возводят новую линию укреплений к югу от Волчанска и в районе Харькова, а также в Черниговской области.

Не случайно несколько сотен бульдозеров работают ежедневно, и эти укрепления видны из космоса. (...) Будет интересно посмотреть, как Россия попытается обойти эту проблему Клеман Молен OSINT-аналитик

Спутниковый снимок территории к юго-востоку от Новониколаевки (подконтрольные Киеву территории Запорожской области). На снимках видны автомобильные дороги, а также вырытые ВСУ траншеи Изображение: спутник Sentinel-2

Как ВС России продвигаются в ДНР?

Как отмечают эксперты, на темпы окончательного взятия под контроль ВС России территории ДНР влияют бои вокруг Константиновки — одного из крупнейших и наиболее укрепленных городов республики. Наступление в сторону Константиновки российские подразделения начали еще весной прошлого года, после падения Дзержинска (Торецка) и ряда прилегающих поселков, однако подойти к городу вплотную и закрепиться на его южных окраинах войскам удалось лишь в ноябре.

С военной точки зрения Константиновка — последнее серьезное препятствие на пути российских войск к Славянско-Краматорской агломерации, ключевому узлу обороны ВСУ в Донбассе

Французский аналитик под псевдонимом Poulet volant отмечает продвижение ВС России непосредственно в черте Константиновки и охват города сразу с двух направлений — с юга и северо-востока. По его оценке, российские военные также пытаются охватить в клещи украинскую группировку уже внутри населенного пункта.

По данным экспертов, гарнизон Константиновки в настоящий момент составляют в том числе и такие элитные части, как:

отдельная президентская бригада ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого;

бригада Национальной полиции Украины «Лють»;

5-я отдельная штурмовая бригада;

подразделения специального назначения.

Как отметил в разговоре с «Лентой.ру» полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев, ситуация вокруг Константиновки остается одной из самых сложных на всем театре боевых действий. Аналитик подчеркнул, что ВСУ подготовили промышленную и высотную застройку города к многомесячной обороне, создав разветвленную сеть подземных складов и укреплений.

Похоже, что надежд на удержание двух последних городов Донбасса у [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского не очень много «Военная хроника» Telegram-канал

Как на действия ВСУ влияют мирные переговоры?

Как пишет Corriere della Sera, вывод ВСУ из Донбасса является условием администрации президента США Дональда Трампа для одобрения плана послевоенного восстановления Украины на сумму в 800 миллиардов долларов, а также предоставления Киеву гарантий безопасности в дополнение к гарантиям стран Европы. При этом издание отмечает, что отвод войск станет фатальным для президента Украины Владимира Зеленского.

Около 25% территории ДНР по-прежнему находится под контролем ВСУ

Между тем власти Украины и лично Зеленский неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ с подконтрольных территорий Донбасса. 30 декабря политик назвал компромиссом создание свободной экономической зоны в Донбассе вместо отвода войск с территории.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Как предположил в разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко, посланная Россией на переговоры делегация во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым, вероятно, не была уполномочена решать политические вопросы. Речь на встрече в Абу-Даби, по его словам, будет вестись исключительно вокруг технических аспектов, связанных с возможным выводом ВСУ из Донбасса.

В свою очередь, политолог Богдан Безпалько заявил, что прямых свидетельств готовности Украины подписаться под выводом своих войск с территории Донбасса, а тем более выполнять это условие на данный момент нет. Эксперт также отметил, что по ключевому вопросу переговоров стороны в обозримой перспективе, скорее всего, не смогут прийти к согласию.