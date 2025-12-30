Зеленский назвал компромиссное решение по Донбассу

Зеленский назвал компромиссом создание свободной экономической зоны в Донбассе

Создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донецкой народной республики (ДНР) является компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад», — высказался политик.

Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории ДНР и назвал выход с Донбасса наихудшим вариантом для Киева. При этом он усомнился в возможности поддержки такого решения в ходе голосования.

Политик также потребовал отвода частей Вооруженных сил России от линии боевого соприкосновения. По его словам, в случае создания свободная экономическая зона будет иметь определенные правила.

Ранее Зеленский оценил шансы Украины без поддержки США. Он подчеркнул, что Украина использует купленные у Вашингтона вооружения, а также артиллерию и боеприпасы, поставляемые из США.