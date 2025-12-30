Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 30 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал компромиссное решение по Донбассу

Зеленский назвал компромиссом создание свободной экономической зоны в Донбассе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Создание свободной экономической зоны на подконтрольных Украине территориях Донецкой народной республики (ДНР) является компромиссным решением в рамках урегулирования конфликта с Россией. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Я думаю, что компромисс в том, что мы создадим свободную экономическую зону, которая у нас есть, и нам придется отодвинуться на несколько километров назад», — высказался политик.

Зеленский заявил о готовности вынести на референдум вопрос о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории ДНР и назвал выход с Донбасса наихудшим вариантом для Киева. При этом он усомнился в возможности поддержки такого решения в ходе голосования.

Политик также потребовал отвода частей Вооруженных сил России от линии боевого соприкосновения. По его словам, в случае создания свободная экономическая зона будет иметь определенные правила.

Ранее Зеленский оценил шансы Украины без поддержки США. Он подчеркнул, что Украина использует купленные у Вашингтона вооружения, а также артиллерию и боеприпасы, поставляемые из США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал компромиссное решение по Донбассу

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Идрис Эльба стал рыцарем

    Подсчитано число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Китай высказался об атаке на резиденцию Путина

    Индия обеспокоилась атакой на резиденцию Путина

    Генсек Совета Европы назвал три критерия мира на Украине

    Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

    Участник «Кто хочет стать миллионером?» опозорился из-за легкого вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok