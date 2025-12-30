Реклама

Зеленский оценил шансы Украины без поддержки США

Зеленский: Без поддержки США Украина не сможет победить в конфликте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина не сможет победить в конфликте с Россией без поддержки со стороны США. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Даже сейчас это очень сложно, но американские ракеты для противовоздушной обороны действительно помогают и существенно усиливают нашу оборону. Россия использует сотни, вы видите, сотни и тысячи дронов и ракет. Так что это сложно. Наших средств ПВО недостаточно», — сказал он.

Политик подчеркнул, что также Украина использует купленные у Вашингтона вооружения, а также артиллерию и боеприпасы, поставляемые из США.

В интервью телеканалу Зеленский также вновь отказался выводить войска из Донбасса. Он подчеркнул, что такое решение противоречило бы законам республики.

