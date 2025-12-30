Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Донбасса противоречит законам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом вновь отказался от вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.

«Мы не можем просто так вывести войска», — подчеркнул украинский глава.

Ранее Зеленский пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта.

До этого украинский лидер поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.