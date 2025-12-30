Реклама

Зеленский назвал условие своего ухода с поста президента

Зеленский пообещал, что покинет пост президента после завершения конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта.

Об этом политик заявил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. «Да», — сказал украинский лидер в ответ на утверждение журналиста о том, что конфликт закончится и Зеленский покинет власть.

Ранее Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.

До этого стало известно, что власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.

