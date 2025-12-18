Реклама

Зеленский предложил провести выборы президента онлайн

Зеленский поддержал проведение президентских выборов с помощью онлайн-платформ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Фрагмент его ответа на вопросы журналистов публикует в Telegram украинский телеканал «Новости.live».

Зеленскому задали вопрос, поддерживает ли он проведение голосования на президентских выборах с помощью онлайн-платформ для украинцев, проживающих за рубежом. Украинский лидер в своем ответе дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан страны.

«Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен COVID-19, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией. По информации журналистов, Зеленский заявил о согласии на выборы в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Берлине 14 декабря.

