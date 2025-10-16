Россиянам раскрыли способ сделать хлеб полезнее

Врач Гинзбург посоветовал хранить хлеб в морозилке, чтобы сделать его полезнее

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл способ сделать хлеб полезнее. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург посоветовал россиянам хранить продукт в морозилке, чтобы получить от него меньше вреда. Как объяснил специалист, заморозка замедляет расщепление крахмала, в результате чего после употребления такого хлеба уровень сахара в крови повышается медленно и незначительно. Если же есть обычный хлеб, то произойдет резкий скачок сахара в крови, что представляет опасность и может в конечном итоге привести к сахарному диабету.

Диетолог добавил, что хлеб можно разморозить в микроволновой печи или тостере, в нем все равно сохранятся полезные свойства. По словам Гинзбурга, этот продукт способствует укреплению костей, а также поддерживает работу мозга. Кроме того, хлеб является источником энергии, заметил специалист.

