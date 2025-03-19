Россиянам назвали напиток долгожителей

Диетолог Михаил Гинзбург назвал какао напитком долгожителей

Диетолог Михаил Гинзбург назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» напиток, продлевающий жизнь. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Гинзбурга, такие свойствами обладает какао. В этом напитке содержатся калий, магний и фосфор — элементы, необходимые для здоровья сердца и нервной системы. Кроме того, в нем есть флавоноиды, обладающие противовоспалительным действием, подчеркнул диетолог.

«Какао — это напиток долгожителей», — отметил врач. Он призвал россиян включить этот напиток в рацион.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о другом полезном свойстве какао. По ее словам, напиток помогает сниизить аппетит. По словам врача, таким же эффектом обладают кофе, шоколад, белковые продукты и бобы. Она подчеркнула, что, употребив эти продукты, человек не захочет есть в течение четырех-пяти часов.