Летевший в Россию пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший из Пхукета в Москву самолет Azur Air экстренно сел в Ташкенте

Летевший в Россию самолет авиакомпании Azur Air резко сменил курс и сел в другой стране. Пассажирский лайнер совершил экстренную посадку в Узбекистане, сообщает компания Uzbekistan Airports в Telegram.

Непредвиденная ситуация произошла 28 августа с воздушным судном, следовавшим из Пхукета в Москву. В пресс-службе узбекской авиагавани уточнили, что самолет приземлился в Ташкенте из-за ухудшения самочувствия 29-летней пассажирки.

Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно. Сразу после нее девушку госпитализировали в местную больницу. О ее нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета из Чебоксар в Москву. Полет в российскую столицу был задержан на несколько часов из-за технической неисправности лайнера.

