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14:19, 25 августа 2023Путешествия

Нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета в Москву

Рейс Чебоксары — Москва задержали из-за технической неисправности самолета

Фото: Douglas O / Unsplash

Нештатная ситуация сорвала рейс пассажирского самолета из Чебоксар в Москву. Об этом сообщили представители чебоксарской авиагавани у себя в Telegram-канале.

Стало известно, что полет в российскую столицу был задержан на несколько часов из-за технической неисправности воздушного судна.

«После того как прибывшая из узлового аэропорта бригада авиатехников произведет техническое обслуживание воздушного судна, рейс вылетит к месту назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители авиакомпании обеспечили пассажиров питьевой водой и питанием.

Ранее в августе летевший из Москвы в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

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    Фариза Бацазова
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