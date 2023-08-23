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13:13, 23 августа 2023Путешествия

Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

Следовавший из Москвы в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета из-за поломки

Фото: Unsplash

Летевший в Сочи пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Москвы в популярный курортный город. Отмечается, что воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за поломки в системе кондиционирования.

«В 12.06 самолет штатно приземлился в аэропорту "Шереметьево", — заявил собеседник агентства. — Люди не пострадали».

Ранее в августе у самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу.

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    Фариза Бацазова
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