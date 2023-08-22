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13:15, 22 августа 2023Путешествия

У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

У самолета S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве

Фото: Кирилл Колчанов / Russian Planes

У самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу, во вторник, 22 августа.

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«Борт находился уже на предпосадочной прямой — за шесть километров до взлетно-посадочной полосы в Домодедово и высоте почти 500 метров, когда командир воздушного судна подал сигнал срочности "Pan, Pan"», — говорится в сообщении.

Пилот уведомил о проблеме с двигателем и принял решение уйти на второй круг. Вскоре член экипажа доложил об отказе правого двигателя и возможном попадании в него птицы. «В аэропорту сразу же объявили сигнал "Тревога", — пишет источник. — Через некоторое время самолет совершил благополучную посадку».

Ранее в августе самолет авиакомпании Nordwind Airlines с россиянами на борту повредил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Новокузнецка с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга.

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    Фариза Бацазова
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