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10:23, 22 августа 2023Путешествия

Самолет с россиянами повредил шасси и выкатился за пределы посадочной полосы

У самолета Nordwind Airlines лопнуло колесо при посадке в аэропорту Новокузнецка

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines с россиянами на борту повредил шасси и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел утром во вторник, 22 августа, в аэропорту Новокузнецка с воздушным судном, следовавшим из Санкт-Петербурга. Отмечается, что из-за сильного тумана лайнеру пришлось сделать несколько кругов в воздухе, прежде чем сесть в авиагавани назначения.

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После посадки воздушное судно оказалось за пределами ВПП из-за проблем с передней стойкой шасси. В ходе осмотра специалисты обнаружили, что у самолета лопнуло колесо.

В аэропорту объявили сигнал «Тревога», а пассажиров рейса эвакуировали в здание воздушной гавани. Борт тем временем отбуксировали на стоянку.

Также стало известно, что аэропорт не принимал и не отправлял самолеты в течение 5,5 часа, в том числе из-за тумана. Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту случившегося.

Ранее в августе сообщалось, что летевший в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Екатеринбурга. Уточняется, что воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.

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    Фариза Бацазова
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