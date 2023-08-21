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09:21, 21 августа 2023Путешествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Москву самолет резко сменил курс и приземлился в Казани

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет РИА Новости.

Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Екатеринбурга, в понедельник, 21 августа. Отмечается, что воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.

«Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся, — уведомили в агентстве. — Пилот объявил, что "все аэропорты Москвы закрыты"».

В авиагавани Татарстана пассажирам сообщили, что лайнер сначала дозаправят, после чего он вылетит в Москву.

Ранее сообщалось, что в трех московских аэропортах в понедельник, 21 августа, произошла отмена и задержка 86 рейсов.

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    Фариза Бацазова
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