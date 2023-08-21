В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 86 рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 21 августа, произошла отмена и задержка 86 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержали вылеты 19 воздушных судов, 1 — отменили. Во Внуково перенесли 27. В Шереметьево перенесли 39 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее 21 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, во Внуково уведомили, что часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани. При этом спустя некоторое время аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.