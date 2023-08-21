Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:11, 21 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 86 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 21 августа, произошла отмена и задержка 86 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедово задержали вылеты 19 воздушных судов, 1 — отменили. Во Внуково перенесли 27. В Шереметьево перенесли 39 авиарейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее 21 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. В частности, во Внуково уведомили, что часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани. При этом спустя некоторое время аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Ракетчики ВС России уничтожили три вагона с украинскими снарядами. Военные акцентировались на разрушении логистики ВСУ

    Уборщика российской филармонии задержали с агитлистовками РДК

    В ДНР рассказали о занятых российскими войсками позициях ВСУ

    Дело главы уральского наркоуправления полиции отдали в суд

    В НХЛ включили россиянина в топ-20 лучших действующих защитников лиги

    Около полусотни рейсов не смогли утром приземлиться в Москве

    Стали известны подробности о проведенной в ливень подземной экскурсии в Москве

    Все московские аэропорты перешли на работу в штатном режиме

    На активы захотевшей уйти из России отечественной компании нашелся покупатель

    Назван секрет безвредного для фигуры перекуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости