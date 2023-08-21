Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, во Внуково уточнили, что по независящим от аэропорта причинам часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит беспилотник. По словам градоначальника, летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны. Ни пострадавших, ни разрушений после попытки атаки не зафиксировано.