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08:50, 21 августа 2023Путешествия

Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме

Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Московские аэропорты Домодедово и Внуково вернулись к работе в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Введенные ранее ограничения были сняты в обоих воздушных гаванях в 08:30 по московскому времени.

О приостановке приема и отправки рейсов в двух столичных аэропортах сообщалось ранее 21 августа. Тогда, в частности, во Внуково уточнили, что по независящим от аэропорта причинам часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит беспилотник. По словам градоначальника, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.

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    Марина Совина
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