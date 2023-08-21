Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме

Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Московские аэропорты Домодедово и Внуково вернулись к работе в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Введенные ранее ограничения были сняты в обоих воздушных гаванях в 08:30 по московскому времени.

О приостановке приема и отправки рейсов в двух столичных аэропортах сообщалось ранее 21 августа. Тогда, в частности, во Внуково уточнили, что по независящим от аэропорта причинам часть находившихся в воздухе самолетов была перенаправлена в другие воздушные гавани.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит беспилотник. По словам градоначальника, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны.