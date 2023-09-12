Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего под Новосибирском Airbus

«112» опубликовал переговоры пилотов аварийно севшего под Новосибирском Airbus

В сети появилась текстовая расшифровка переговоров пилотов самолета Airbus «Уральских авиалиний» перед экстренной посадкой в Новосибирской области. Ее опубликовал Telegram-канал «112».

В частности, демонстрируется момент, когда диспетчер подтверждает движение по эшелону 120. Также пилоты уточняют погодные условия и сообщают, что у лайнера «гидравлика вытекла полностью».

Пассажирский самолет российской авиакомпании, выполнявший рейс по маршруту «Сочи — Омск», совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту самолета находились 170 человек, 23 из которых — дети. Всех пассажиров эвакуировали с борта воздушного судна, их доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием. В результате происшествия никто не пострадал.