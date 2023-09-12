СК возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета под Новосибирском

СК возбудил дело после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в ведомстве.

12 сентября летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стали проблемы с гидросистемой.

Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на борту самолета находились 170 человек, 23 из которых — дети. Он отметил, что всех пассажиров эвакуировали и доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.