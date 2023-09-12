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07:19, 12 сентября 2023Россия

Новосибирский губернатор прокомментировал экстренную посадку самолета в поле

Губернатор Травников: на борту севшего в поле самолета были 170 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На борту самолета «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле Новосибирской области, находились 170 человек, 23 из которых — дети. Об этом, комментируя случившееся, написал губернатор российского региона Андрей Травников в Telegram-канале.

По его словам, после посадки самолета пожар не начался, всех пассажиров эвакуировали с борта воздушного судна.

«В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам», — написал глава Новосибирской области.

Эвакуированных из самолета пассажиров доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием. По данным Травникова, никому из пассажиров лайнера не потребовалась медицинская помощь.

Самолет «Уральских авиалиний», который летел по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области утром 12 сентября. Лайнер подал сигнал тревоги, после чего он пропал с радаров. Связь с экипажем уже установили.

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    Анастасия Шейкина
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