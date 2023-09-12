Росавиация прокомментировала посадку самолета в Новосибирской области
Росавиация: связь с экипажем севшего в Новосибирской области борта установлена
Связь с экипажем севшего в Новосибирской области самолета установлена. Об этом заявили в Росавиации, передает ТАСС.
По данным ведомства, пассажиров борта разместили в ближайшем пункте, за медпомощью не обращались.
Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Сочи – Омск совершил аварийную посадку в районе села Каменки в Новосибирской области утром 12 сентября. По данным издания, ранее лайнер подал сигнал тревоги. После этого он пропал с радаров.