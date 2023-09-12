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07:25, 12 сентября 2023Путешествия

Названа причина экстренной посадки летевшего из Сочи в Омск самолета

Shot: летевший в Омск самолет экстренно сел из-за проблемы с гидросистемой
СюжетПожар в Сочи

Фото: Luis Sanchez / Unsplash

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» стали проблемы с гидросистемой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что разрушений воздушного судна и пожара, строений и сооружений на земле нет. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту «Сочи — Омск», однако в пути подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позднее он совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области.

Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на борту самолета находились 170 человек, 23 из которых — дети. Он отметил, что всех пассажиров эвакуировали с борта воздушного судна. Их доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.

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    Марина Совина
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