«Признан не годным». Пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском, уволили. Что об этом известно?

Уволен второй пилот, посадивший самолет A320 в поле под Новосибирском

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила Эдуарда Семенова — второго пилота, посадившего самолет Аirbus A320 в пшеничном поле под Новосибирском в сентябре 2023 года.

Он выполнял полет вместе с командиром воздушного судна Сергеем Беловым, который уволился по собственному желанию в апреле прошлого года.

Семенова признали не годным к службе

В пресс-службе перевозчика РИА Новости пояснили, что Семенов не прошел врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК). При этом ему была предложена другая должность, однако от нее он отказался.

Эдуард Семенов по результатам прохождения ВЛЭК признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ представитель «Уральских авиалиний»

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Уволенный пилот нашел способ заработать

Как еще год назад рассказывал Семенов, во время отстранения от должности он старался браться за любую возможность заработать. Так, например, экс-пилот подрабатывал в такси и грузчиком.

При этом его супруга Анна отмечала, что после инцидента с посадкой самолета в поле их семья была вынуждена жить на накопленные ранее сбережения. Так продолжалось около семи месяцев, пока деньги не закончились. Чем сейчас занимается глава семейства — неизвестно, однако еще в прошлом году его уже бывшие коллеги намекали, что Семенов может не пройти проверку в Москве после случившегося.

На борту севшего в поле судна находились 167 человек, все остались живы

Инцидент с бортом, выполнявшим рейс из Сочи в Омск, произошел 12 сентября 2023 года. Самолет не смог долететь до аэропорта и совершил аварийную посадку в пшеничном поле. На борту было 167 человек, все выжили.

В заключении расследования Росавиации указано, что причиной произошедшего стала ошибка экипажа. Так, эксперты установили, что она состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа зеленой гидросистемы. Кроме того, некорректным признали намерение пилотов лететь в Новосибирск без нужного запаса топлива. Несмотря на это, в Росавиации признали, что в сложившейся обстановке решение пилотов посадить самолет в поле оказалось верным.

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Само судно было принято решение разобрать, невзирая на то, что оно почти не получило повреждений. В январе сообщалось, что работы по разбору самолета подходят к концу. «Все снятые компоненты в ближайшее время прибудут в Екатеринбург, где пройдут процедуру проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации», — отмечали в авиакомпании.

Также известно, что пассажирам того рейса в общей сложности выплатили более 15 миллионов рублей в качестве компенсации. «Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 миллиона рублей — по 100 тысяч рублей каждому», — рассказали в «Уральских авиалиниях».