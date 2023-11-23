Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатили миллионы рублей

ТАСС: 158 пассажиров севшего в поле самолета получили по 100 тысяч рублей

Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выплатили свыше 15 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «АльфаСтрахования».

«Выплату получили 158 пассажиров на общую сумму 15,8 миллиона рублей — по 100 тысяч рублей каждому», — сообщили представители компании.

В пресс-службе также отметили, что все клиенты перевозчика, которые обратились за выплатой, получили ее. «По-прежнему есть несколько пассажиров, которые не обратились в авиакомпанию, хотя осведомлены о такой возможности», — добавили там.

Ранее стало известно, что самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на пшеничное поле под Новосибирском утром 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.