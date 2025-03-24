Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего самолет на пшеничное поле пилота

Из «Уральских авиалиний» уволили посадившего Аirbus на поле пилота Семенова

Из «Уральских авиалиний» уволили второго пилота Эдуарда Семенова, который вместе с командиром воздушного судна Сергеем Беловым посадил самолет Аirbus A320 на пшеничное поле под Новосибирском. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что Семенов не прошел врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК) и лишился работы в авиакомпании.

По данным источника, после инцидента второй пилот начал проходить курс восстановления, разработанный специально для него. В его программе были теоретическая подготовка, занятия на тренажерах и психологическое тестирование. Мужчина успешно справился с полным циклом теории и должен был приступать к следующему этапу, но по результатам ВЛЭК его признали негодным к выполнению обязанностей коммерческого пилота.

В пресс-службе перевозчика рассказали, что Семенову предложили остаться работать в наземной службе, но он отказался. После произошедшего он так и не вернулся к полетам и во время отстранения подрабатывал таксистом и грузчиком.

В начале февраля стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», совершивший вынужденную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, распилили. Изначально лайнер планировали восстановить, однако это оказалось финансово невыгодно.